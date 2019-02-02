НАТО планирует подписать протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны, входящие в альянс, подпишут протокол о вступлении Республики Македония в среду, 6 февраля.
"6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел Николой Димитровым протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония", – написал Столтенберг в Twitter.
Соглашение об изменении названия страны подписали 17 июня прошлого года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа.
11 января депутаты македонского парламента проголосовали за изменение названия республики. Решение приняли на 75-м заседании законодательного собрания. Помимо названия, в текст конституции внесли новые положения об уважении "суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран".
Спор между бывшей югославской республикой Македония и Грецией, в составе которой находится одноименный регион Македония, длился 25 лет. Власти Греции хотели добиться изменения названия соседнего государства, поскольку опасаются территориальных претензий, и выступают против вступления Македонии в ЕС и НАТО.
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