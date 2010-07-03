В МИД РФ подтвердили сообщения о подготовке встречи Лаврова и Помпео

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео состоится на следующей неделе в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Да, встреча согласована", – заявил Рябков.

Отмечается, что до сегодняшнего момента Сергей Лавров и Майк Помпео провели только одни полноформатные переговоры во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Гуаидо одобрили США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия, Турция, Мексика, ЮАР, Китай и Иран поддерживают Николаса Мадуро.

В конце марта МИД РФ поставил Вашингтон в известность о том, что российские военные делают в Венесуэле. Сергей Лавров пояснил, что они занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение о том, что Россия "вмешалась" в дела Венесуэлы "без права на это". По его мнению, у Москвы нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране, так что военные находятся там как враждебное государство.