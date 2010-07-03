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15:28

В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео

власть

15:28

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле не исключили возможность встречи Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео во вторник, 14 мая, в Сочи, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, самое важное событие, запланированное на этот день, встреча Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. "Уже по итогам переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом", – резюмировал представитель Кремля.

Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за месяц. Главы МИД встретились в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми. До этого встреча политиков проходила в июле 2018 года во время российско-американского саммита в Хельсинки.

Ранее Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе. По его словам, главу государства ожидает "перенасыщенная неделя", которая будет растянута и по географии, и по содержанию.

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