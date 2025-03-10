Путин рекомендовал правительству Москвы поддержать фестиваль "Папа, я жду тебя дома!"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рекомендовал столичному правительству обеспечить всестороннюю поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!". Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение стал Сергей Собянин. Он должен будет предоставить доклад по поручению до 7 апреля.

6 марта Собянин вместе с замминистра обороны Анной Цивилевой доложили Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Мэр рассказал, что центр в Береговом проезде работает уже несколько лет, там можно получить комплексную адресную помощь. С 2022 года в Москве уже оказано более 239 тысяч таких услуг.

В свою очередь, Путин высоко оценил организацию работы центра. Президент назвал его примером для других регионов. В других российских субъектах оказание помощи организуют так же, как и в столице, добавил он.

Кроме того, российский лидер во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников СВО. Путин указал на важность оказываемой фондом поддержки для военных и их семей.

