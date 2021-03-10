Песков заявил, что не располагает информацией о новом плане урегулирования в Донбассе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет сведений о новом плане мирного урегулирования в Донбассе, о котором говорили в Киеве.
"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", – приводит слова Пескова ТАСС.
Он добавил, что выполнение Киевом достигнутых договоренностей по Донбассу могло бы стать лучшей подготовкой встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Представитель Кремля пояснил, что глава российского государства никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем.
До этого в СМИ сообщали, что у главы офиса украинского президента Андрея Ермака имеется конкретный план урегулирования в Донбассе. Документы якобы предложили Германия и Франция, а доработала Украина.
В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что ничего о подобном плане не знают.
Ранее в МИД ДНР оценили мирный план Украины по Донбассу. Как считает Наталья Никонорова, представители Киева перешли к шантажу.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя запрет на ведение огня, размещение вооружения, а также на наступательные действия.
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