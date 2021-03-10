В МИД ДНР оценили мирный план Киева по Донбассу

Фото: ТАСС/Николай Муравьев
План по урегулированию конфликта, который анонсировал глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, является очередной попыткой уклониться от исполнения минских соглашений, заявила полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, представители Киева перешли к шантажу.
"У нас нет никаких сомнений, что анонсированный господином Кравчуком "мирный сценарий" – это очередная попытка Украины избежать реализации минских договоренностей. А ведь именно в них изложен единственно возможный путь к миру", – заявила Никонорова.
Глава МИД ДНР отметила, что для возобновления мира в Донбассе Киев должен начать полноценную работу по выполнению соглашений.
"Зато на публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной", – добавила Никонорова.
Ранее Кравчук заявил, что на неподконтрольную Киеву территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что военнослужащие Украины будут зеркально отвечать на действия ополченцев.
Накануне помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Ермак добавил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией.
С лета прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет на ведение огня, размещение вооружения и на наступательные действия.
Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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