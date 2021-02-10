Ни один рубль для развития здравоохранения не должен уйти на другие цели – Путин

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин потребовал от правительства России, чтобы ни один рубль из средств, направленных на модернизацию первичного звена здравоохранения, не был потрачен на другие цели. Об этом сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что в соответствии с бюджетом в 2021 году на эти нужды планируется потратить 90 миллиардов рублей, а всего за 5 лет – 550 миллиардов рублей.

"Надо чтобы ни один рубль не ушел куда-то на какие-то другие цели и все эти средства использовались эффективно", – заявил Путин на совещании с кабмином.

Ранее глава государства высоко оценил работу системы здравоохранения РФ во время пандемии. Путин отметил, что медики смогли достаточно быстро отреагировать на вызов новой коронавирусной инфекции, хоть и возникали проблемы.

Он заявил, что россияне могут гордиться отечественными специалистами и тем, что система смогла выдержать натиск инфекции.