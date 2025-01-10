Песков: в Кремле замечают разногласия на Западе из-за оказания помощи Киеву

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Россия фиксирует возникшие разногласия в подходах к оказанию помощи Украине со стороны Запада. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отреагировав на блокировку канцлером ФРГ Олафом Шольцем нового пакета помощи Киеву.

Он указал на рост противоречий в вопросе "перспектив и модальностей" оказания помощи Украине, а также по поводу ее эффективности.

"Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом", – подчеркнул Песков.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений сообщил, что США выделят новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов.

По его словам, пакет будет направлен на поддержку переданных Киеву истребителей F-16. Так, украинской стороне будут переданы боеприпасы, зенитные ракеты и ракеты "воздух – земля".

