В Кремле раскрыли детали разговора Путина с президентом Таджикистана

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуации в Казахстане и Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась в продолжение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Отмечена своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, оказанной в соответствии с обращением казахстанского руководства", – говорится в сообщении.

Главы также обсудили обстановку на таджикско-афганской границе.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

