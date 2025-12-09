Сын Героя РФ пожелал Путину здоровья

Сын посмертно удостоенного звания Героя России сержанта Никиты Афанасьева Антон обратился к Владимиру Путину на "ты" и пожелал ему здоровья. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

После церемонии вручения медалей президент по традиции пригласил всех присутствующих в Александровский зал для неформального общения и фото. Во время подготовки к совместному снимку мальчик, державший в руках коробку со звездой героя своего отца, повернулся к Путину и громко сказал: "Будь здоров!"

"Спасибо большое", – ответил президент.

В рамках церемонии 9 декабря глава государства вручил золотые медали героев России летчикам-испытателям Виктору Минашкину, Леониду Чикунову и Андрею Шишову.

Минашкин был удостоен награды за высокие профессиональные качества, самоотверженность, мужество и героизм, проявленные в сложных испытаниях. Чикунов проявил мужество, героизм, хладнокровие и профессионализм во время испытательного полета, а Шишов получил медаль за вклад в защиту Отечества и испытания новой авиатехники.

