В Кремле прокомментировали ресторанное "движение сопротивления" в Петербурге

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В Санкт-Петербурге ресторанный бизнес и городские власти должны выстраивать диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, от властей зависит, найдется ли компромиссное решение в этом вопросе.

"Конечно, создание каких-то движений сопротивления, эти ресторанные движения – это, получается, сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности", – отметил он.

Он отметил, что Северная столицы находится у "красной черты" в связи с пандемией, а власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией.

"Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

После этого около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники. Они намерены продолжать принимать посетителей: некоторые заведения работают "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.