Посол в Москве: Иран и Россия создадут консорциум морских перевозок

Фото: телеграм-канал "Иран в России"

Иран и Россия договорились о создании первого совместного консорциума морских перевозок. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам дипломата, решение было достигнуто в ходе переговоров, которые прошли 6–7 ноября в Махачкале с участием представителей крупных компаний и властей двух стран.

"В ходе этого события была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца", – уточнил Джалали.

Он отметил, что стратегической целью создания совместной структуры является развитие торговли, транспортной сферы и транзитных возможностей обеих стран.

Ранее РФ и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП). Уточнялось, что разработка и утверждение дорожной карты сосредоточены на создании устойчивого транспортного коридора.

В октябре по СМП прошел первый транзитный рейс из Китая в Европу. Путь занял 20 дней. По данным "Росатома", это практически вдвое меньше, если сравнивать с традиционными маршрутами.