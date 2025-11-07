Масштабное обновление портовой инфраструктуры пройдет в России

Фото: depositphotos/ChinaImages

Российские власти подготавливают масштабное обновление портовой инфраструктуры. Сразу несколько портов ждет модернизация и наращивание грузопотока, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития Северного морского пути (СМП) и Трансарктического транспортного коридора (ТАТК) до 2050 года.

В частности, обновление пройдет в портах Магадан, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Холмск, Анадырь, Провидения, Невельск, Мурманск, Диксон, Архангельск. Для финансирования таких работ может быть создана спецпрограмма ВЭБ.РФ.

На сегодняшний день в РФ уже есть целая группа документов, обозначающих различные задачи по обновлению морской инфраструктуры, развитию северных и восточных территорий, рассказал член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

"Теперь, судя по всему, этот процесс будет еще масштабнее", – добавил он.

Ранее Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по СМП. Как рассказали в "Росатоме", разработка и утверждение дорожной карты сосредоточены на создании устойчивого транспортного коридора.

В октябре первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути. Транспорт прибыл в британский порт Феликстоу 13 октября. Информационно-навигационное обеспечение судна по пути следования осуществил "Главсевморпуть".