Песков: Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься", – сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он также подчеркнул, что сейчас испытания ядерного оружия не проводятся ни Россией, ни Китаем. Российский лидер неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, напомнил Песков.

По его словам, Москва нуждается в разъяснениях Вашингтона по поводу заявлений о ядерных испытаниях.

Ранее американский президент Дональд Трамп вновь сообщил о том, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных основаниях". По его словам, США якобы обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна.

В свою очередь, Путин поручил российским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к ядерным испытаниям. Он счел необходимым изучить целесообразность таких мероприятий, а не начать их подготовку, объяснили в Кремле.

Кроме того, президент не ставил конкретных сроков на то, чтобы получить доклад о необходимости начала подготовки к ядерным испытаниям.