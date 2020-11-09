Фото: minstroyrf.gov.ru
Ирек Файзуллин назначен врио главы Минстроя РФ после отставки Владимира Якушева. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина Ирека Энваровича", – говорится в документе.
Ранее Владимир Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале.
Также российский лидер увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10. "Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства", – было сказано в документе.
В Кремле рассказали, что кадровые перестановки в кабмине связаны с ротационным процессом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал, почему в правительстве решили провести кадровые перестановки
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