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Ирек Файзуллин назначен врио главы Минстроя РФ после отставки Владимира Якушева. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина Ирека Энваровича", – говорится в документе.

Ранее Владимир Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале.

Также российский лидер увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10. "Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства", – было сказано в документе.

В Кремле рассказали, что кадровые перестановки в кабмине связаны с ротационным процессом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

