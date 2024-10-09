Путин разрешил ВТБ сделки с акциями банка недружественных стран

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Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным странам акциями банка и лиц под его контролем. Соответствующее распоряжение было размещено на портале правовой информации.

"Разрешить совершение банком ВТБ и лицами, находящимися под его контролем, сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями таких лиц", – подчеркивается в документе.

Между тем Центробанк РФ продлил ограничения на денежные переводы нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такое решение принято для поддержания финансовой стабильности РФ.

Кроме того, Центробанк продлил на полгода другие ограничения, связанные с переводом денег за рубеж. При этом граждане РФ и физические лица – нерезиденты из дружественных стран все еще могут перевести средства на любые счета в зарубежных банках. Ограничения коснуться тех сумм, которые за месяц превысят миллион долларов США.

