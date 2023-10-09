Песков назвал очень большой опасностью для региона обострение конфликта в Израиле

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Эскалация палестино-израильского конфликта является "очень большой опасностью для региона". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ему нечего добавить к заявлению министерства иностранных дел, которое полностью сформулировало позицию России по отношению к данному конфликту.

"Мы крайне обеспокоены. Считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта", – сообщил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия с тревогой следит за происходящим вокруг Израиля. По его словам, этот конфликт опасен тем, что он может разрастись, поэтому Москва сейчас сохраняет контакты для того, чтобы понимать ситуацию.

"Конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", – добавил он.

Также Дмитрий Песков сообщил, что пока РФ не поступало сведений из Израиля о пострадавших гражданах России. Однако, как он утверждает, посольство сейчас усилено работает в этом направлении и выясняет подробности о россиянах, которые пребывают в Палестине.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

В СМИ появилась информация, что Иран мог помогать планировать атаку на Израиль, а на встрече в Бейруте 2 октября якобы одобрил ее осуществление. Газеты писали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана.

Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС