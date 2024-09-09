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Реальных предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине пока не видно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в конфликте наступил момент для диалога. Немецкий политик отметил, что новая конференция по данному вопросу будет организована "в любом случае". Шольц также пообещал, что Германия будет продолжать оказывать помощь Киеву.

"Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются. Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее указывал на необходимость завершить боевые действия с РФ текущей осенью. По данным СМИ, украинский лидер сделал такое заявление в ходе встречи с "союзниками", которая проходила в ФРГ на американской базе Рамштайн.

Такое стечение событий позволило бы, по его мнению, восстановить надежный "международный порядок безопасности". Поэтому он попросил западных партнеров помочь ему со скорейшим прекращением огня.

