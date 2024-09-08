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До поста украинского президента Владимир Зеленский был прекрасным артистом, однако сейчас он "обреченный человек". Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Политик указал, что раньше Зеленский хорошо развлекал людей.

"Я этого клоуна помню еще по нескольким мероприятиям, где я лично участвовал, когда мы дружили с Украиной. Он там выступал ведущим – замечательный такой был: какие песни пел, как говорил о Советском Союзе", – передает слова Степашина ТАСС.

По мнению экс-премьера России, сейчас Зеленский "все забыл".

Для украинского президента наступила двойная катастрофа, сообщал ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Речь идет о внутренней и внешней катастрофе режима Зеленского, заключающейся в отставках членов украинского правительства и неудачах на поле боя, сказал он. Французский политик также призвал остановить "резню" и начать переговоры.