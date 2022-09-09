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Владимир Путин в День города посетит финальную схватку турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо" в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства планирует принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию дня рождения столицы.

"Владимир Путин посетит оздоровительный комплекс "Лужники", где осмотрит международный центр самбо и международный центр бокса. В ходе осмотра инфраструктуры центров президент поприсутствует на финальной схватке турнира "Кубок звезд. Лига боевого самбо", – говорится в материале.

Кроме того, Путин побывает и на открытии международного турнира "Интернациональный кубок Москвы" в рамках Всемирной боксерской лиги.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина по случаю празднования 875-летия Москвы. По его словам, 10 сентября глава государства посетит "Лужники" и "Зарядье", а также дистанционно откроет колесо обозрения на ВДНХ.

По случаю Дня города в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Они пройдут в библиотеках, парках, школах искусств, а также кинотеатрах сети "Москино".