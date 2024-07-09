Песков: РФ видит, что все больше государственных деятелей говорят о диалоге по Украине

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Москва видит, что все больше мировых государственных деятелей говорят о диалоге по Украине. В чем-то можно не соглашаться, но именно диалог дает возможность находить развязки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков дополнил, что НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по украинскому конфликту, исходя из риторики, которая звучала накануне саммита Альянса в Вашингтоне.

Песков отметил, что российская сторона будет следить не только за ходом переговоров и решениями, которые будут приняты в ходе саммита, но и за риторикой участников встречи. Собрание глав государств пройдет с 9 по 11 июля.

По данным зарубежных СМИ, в проекте итогового документа саммита Альянса будет прописано возможное вступление Украины в состав НАТО. Этот процесс обозначат как необратимый. Подобная формулировка должна стать "важным сигналом" не только для Киева, но и для Москвы, считают журналисты.