Путин заявил, что в образовании необходимо задействовать лучшие практики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Советскую систему образования не стоит полностью возвращать, однако следует обратить внимание на ее основы и лучшие практики мира. Об этом заявил Владимир Путин.

По его словам, Россия выдвинула идею по развитию в рамках объединения свободы знаний. Она предусматривает внесение общих принципов и стандартов, а также формирование единых учебников.

"Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами – а мы все родом из Советского Союза – вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому", – цитирует президента РФ ТАСС.

Он добавил, что необходимо создавать свое.

До этого Путин подчеркнул, что недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания. Россия, напротив, поддерживает право каждого народа, страны и цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, указал лидер страны.

Также Путин заявил, что будущее имеют все, однако оно бывает разным. По его убеждению, у РФ оно будет хорошим, поскольку граждане страны осознают свои желания и стремление к знаниям. По словам президента, государство имеет устойчивую систему образования и большое количество ресурсов.

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