Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в сфере образования другими странами

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Недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам международного форума министров образования "Формируя будущее", которое опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, Россия, напротив, поддерживает право каждого народа, страны и цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее Путин заявил, что будущее имеют все, однако оно бывает разным. По его убеждению, у РФ оно будет хорошим, поскольку граждане страны осознают свои желания и стремление к знаниям. По словам президента, государство имеет устойчивую систему образования и большое количество ресурсов.

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