11:14Общество
Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в сфере образования другими странами
Фото: kremlin.ru
Недопустимо и грубо, когда суверенному государству бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам международного форума министров образования "Формируя будущее", которое опубликовано на сайте Кремля.
По его словам, Россия, напротив, поддерживает право каждого народа, страны и цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее Путин заявил, что будущее имеют все, однако оно бывает разным. По его убеждению, у РФ оно будет хорошим, поскольку граждане страны осознают свои желания и стремление к знаниям. По словам президента, государство имеет устойчивую систему образования и большое количество ресурсов.
Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину
Читайте также