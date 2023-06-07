Математик оценил возвращение черчения в школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Черчение научит школьников стрессоустойчивости и быстрому принятию решений. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на доктора физико-математических наук и первого проректора Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Сергея Хэкало.

Он поддержал инициативу возвращения в школы черчения, так как математика, изучаемая в старших классах, формирует у школьников основные когнитивные способности. Черчение – область математики вне школьного предмета, добавил он.

"Деталь, эскиз, реконструкция здания должны быть выстраданы рукой, а следовательно, и мозгом", – сказал Хэкало.

По мнению доктора наук, если ребенок изучит черчение в школе, то его жизнь и учеба в вузе будут складываться благосклонно. Вводить предмет нужно в 8-м классе, так как черчение связано с геометрией, изучать его необходимо не менее 2 лет, считает он.

Хэкало уточнил, что вести занятия по черчению могут учителя технологии и математики, именно они смогут сделать это профессионально.

"Мы можем дополнительно организовать повышение квалификации учителей, ознакомить их", – заключил Хэкало.

6 июня Владимир Путин поручил ввести черчение в российских школах со следующего года. Решение объясняется необходимостью укрепления кадрового потенциала промышленности.

Ранее с подобным предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат считает, что отсутствие данного предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников.

Черчение появится в российских школах в 2024 году