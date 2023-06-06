06 июня, 19:14Общество
Черчение появится в российских школах в следующем году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Черчение должны ввести в российских школах со следующего года. Такое поручение Владимир Путин дал правительству РФ. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.
Ответственным за исполнение поручения главы государства был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Решение возобновить уроки черчения объясняется необходимостью укрепления кадрового потенциала промышленности. Начиная с 2024/25 учебного года осваивать черчение будут учащиеся по программам основного общего образования, а также лица, которые обучаются по технологическому (инженерному) профилю.
Кабмин должен будет исполнить поручение до 1 августа этого года.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением вернуть в школьную обязательную программу черчение.
Она напомнила, что обращалась в Минпросвещения РФ с такой инициативой. Парламентарий подчеркнула, что в школах почти полностью исчезла практическая составляющая.
Депутат считает, что отсутствие данного предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников. Кроме того, по ее мнению, у ребят не закладывается фундамент для дальнейшего инженерного образования.
"Актуальный репортаж": в РФ предложили вернуть уроки черчения в школах
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