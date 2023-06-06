Черчение появится в российских школах в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Черчение должны ввести в российских школах со следующего года. Такое поручение Владимир Путин дал правительству РФ. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Ответственным за исполнение поручения главы государства был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение возобновить уроки черчения объясняется необходимостью укрепления кадрового потенциала промышленности. Начиная с 2024/25 учебного года осваивать черчение будут учащиеся по программам основного общего образования, а также лица, которые обучаются по технологическому (инженерному) профилю.

Кабмин должен будет исполнить поручение до 1 августа этого года.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением вернуть в школьную обязательную программу черчение.

Она напомнила, что обращалась в Минпросвещения РФ с такой инициативой. Парламентарий подчеркнула, что в школах почти полностью исчезла практическая составляющая.

Депутат считает, что отсутствие данного предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников. Кроме того, по ее мнению, у ребят не закладывается фундамент для дальнейшего инженерного образования.



"Актуальный репортаж": в РФ предложили вернуть уроки черчения в школах