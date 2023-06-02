В ГД предложили сократить объем домашнего задания для школьников

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила за сокращение количества домашних заданий для школьников, но не поддержала инициативу о полной их отмене.

До этого вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков выступил с идеей отменить домашние задания для учеников в России.

"Полностью отменить домашние задания я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными, сократить объем, я считаю, что, безусловно, нужно в этой части", – передает РИА Новости слова Лантратовой.

Она считает, что из-за большого количества задаваемых на дом уроков, у школьников мало времени остается на занятия спортом, прогулки и общение с друзьями.

Депутат сказала, что дети занимаются с репетиторами, помимо этого, им еще необходимо выполнять домашние задания. Сокращение их объема поможет родителям и детям больше времени проводить с друг другом.

Ранее Лантратова выступила за предложение вернуть в школьную обязательную программу черчение.

Депутат считает, что отсутствие данного предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников. Кроме того, у школьников не закладывается фундамент для дальнейшего инженерного образования.

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