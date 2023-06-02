В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников в РФ

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В РФ следует отменить домашнее задание для школьников. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, передает РИА Новости.

"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит домашку. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло", – приводит слова Даванкова пресс-служба партии.

По словам вице-председателя ГД, он обсудит этот вопрос с московским департаментом образования и науки. Даванков считает, что отсутствие домашнего задания является мировым опытом. Вместе с этим он выразил уверенность, что это станет разгрузкой как для детей, так и для педагогов.

Даванков также заявил, что в столице необходимо кратно увеличить количество кружков по робототехнике, 3D-моделированию, нейросетям и программированию. По его мнению, они должны быть в шаговой доступности и проходить на бесплатной основе. Помимо этого, думский вице-спикер утверждает, что в каждой школе должна быть штатная медсестра.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки поддержали идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом. При этом в ведомстве подчеркнули необходимость рассмотреть исключения для некоторых универсальных специальностей.

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