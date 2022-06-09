Путин заявил, что покинувшие Россию пожалеют об этом

Фото: kremlin.ru

Те, кто решил покинуть Россию и прекратить тут свою деятельность, пожалеют об этом. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.

При этом он добавил, что его слова не являются угрозой.

Российский лидер подчеркнул, что уехавшие пожалеют о своем решении, потому что Россия – страна с огромными возможностями.

Ранее Путин заявил, что Россия будет жить лучше через 10 лет. По его словам, это приведет к повышению качества жизни в стране.

До этого он сказал, что РФ невозможно со стороны обнести забором. По его словам, этого не будут делать и власти страны. При этом он подчеркнул, что одним из главных направлений удара по России являются ограничения в микроэлектронике.

