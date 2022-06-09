Путин заявил, что покинувшие Россию пожалеют об этом

Фото: kremlin.ru
Те, кто решил покинуть Россию и прекратить тут свою деятельность, пожалеют об этом. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.
При этом он добавил, что его слова не являются угрозой.
Российский лидер подчеркнул, что уехавшие пожалеют о своем решении, потому что Россия – страна с огромными возможностями.
Ранее Путин заявил, что Россия будет жить лучше через 10 лет. По его словам, это приведет к повышению качества жизни в стране.
До этого он сказал, что РФ невозможно со стороны обнести забором. По его словам, этого не будут делать и власти страны. При этом он подчеркнул, что одним из главных направлений удара по России являются ограничения в микроэлектронике.
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