09 апреля, 04:32Экономика
Путин передал активы "Агротерры" во временное управление Росимущества
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о передаче активов сельскохозяйственной компании "Агротерра" во временное управление Росимущества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Группа компаний занимается выращиванием и поставками на предприятия различной сельхозпродукции: семена пшеницы, сои, гибриды кукурузы и подсолнечника.
Фактическим владельцем российской группы являлся нидерландский холдинг, однако теперь данные активы были переданы во временное управление.
Ранее сообщалось, что американская корпорация Intel продала свой крупнейший офис в России, который находился в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что договор стороны подписали в январе 2024 года, однако имя покупателя не раскрывается.
До этого нидерландская компания Yandex N. V. заявила о завершении реорганизации группы. Таким образом, теперь все активы и операции "Яндекса" в России и на некоторых международных рынках принадлежат зарегистрированному в РФ МКПАО "Яндекс".