Путин передал активы "Агротерры" во временное управление Росимущества

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Владимир Путин подписал указ о передаче активов сельскохозяйственной компании "Агротерра" во временное управление Росимущества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Группа компаний занимается выращиванием и поставками на предприятия различной сельхозпродукции: семена пшеницы, сои, гибриды кукурузы и подсолнечника.

Фактическим владельцем российской группы являлся нидерландский холдинг, однако теперь данные активы были переданы во временное управление.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Intel продала свой крупнейший офис в России, который находился в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что договор стороны подписали в январе 2024 года, однако имя покупателя не раскрывается.

До этого нидерландская компания Yandex N. V. заявила о завершении реорганизации группы. Таким образом, теперь все активы и операции "Яндекса" в России и на некоторых международных рынках принадлежат зарегистрированному в РФ МКПАО "Яндекс".