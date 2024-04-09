"Росатом" потребовал около 3 млрд евро от финской компании Fennovoima Oy

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Госкорпорация "Росатом" обратилась в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на отчетность группы "Атомэнергопром" по МСФО за 2023 год.

В апреле 2022 года проектная компания Fennovoima Oy, 34% которой принадлежали "Росатому", уведомила российскую организацию о расторжении контракта на строительство АЭС.

Кроме того, как сообщили в "Атомэнергпроме", в июле того же года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в частности, о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

Организации "Атомэнергпрома" не согласны с данными требованиями, в связи с чем спор рассматривается в международном арбитраже. Также российская группа требует вернуть займ, который был предоставлен Fennovoima Oy, и компенсацию стоимости принадлежащих "Атомэнергпрому" активов из-за расторжения соглашения акционеров.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация планирует осуществить физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии в 2024 году.

По словам Лихачева, на стадии высокой готовности находятся договоренности и с другими странами. Белорусские партнеры задумываются над созданием третьего блока новой станции, а турецкое правительство ведет переговоры о еще одной четырехблочной станции.