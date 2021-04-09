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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал совпадением одновременный уход губернаторов нескольких регионов, сообщает ТАСС.

Также он ответил на вопрос, были ли для Кремля неожиданностью решения губернаторов, подавших на днях заявления о сложении полномочий. По его словам, главы регионов информируют о своих решениях.

"Определенные консультации, конечно, ведутся", – подчеркнул он.

Накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об уходе со своего поста в связи с решением баллотироваться в депутаты Госдумы. Временно исполняющим обязанности главы региона назначили сенатора Алексея Русских.

Также сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Тувы Шолбана Кара-оола. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Владислава Ховалыга, ранее занимавшего пост министра земельных и имущественных отношений республики.

