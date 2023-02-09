В Кремле не стали комментировать полемику Кадырова и Соболева

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать полемику главы Чечни Рамзана Кадырова и члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева.

"Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки", – приводит слова Пескова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Диалог Кадырова и Соболева завязался после заявления генерал-лейтенанта о том, что РФ вряд ли пойдет против Польши, поскольку страна является участником НАТО. Выступление против Польши означало бы начало боевых действий против всего Альянса.

В ответ на это Кадыров обвинил Соболева в готовности "заранее проиграть войну". По его словам, заявления генерал-лейтенанта можно считать "позой страуса". Кадыров также напомнил, что предоставленные НАТО оружие и снаряды Киеву попадают по мирным жителям российских городов.



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