Генерал Соболев ответил на обвинения Кадырова

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Вооруженные силы России должны быть готовы отразить атаку любого противника, в том числе НАТО, однако ядерная война недопустима. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в ответ на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он пояснил, что российскую армию нужно восстанавливать до уровня, когда она сможет решать любые задачи. По его словам, страна должна быть готова к войне со всем коллективным Западом в случае агрессии.

"Те реформы, которые были проведены, они, безусловно, пошли во вред нашим вооруженным силам, что мы сейчас видим при проведении специальной военной операции", – приводит слова Соболева РБК.

Генерал добавил, что в то время уклон был сделан на создание мобильной и компактной армии, которая смогла бы сражаться с вооруженными отрядами боевиков. По его мнению, тогда все думали, что у России нет серьезных геополитических противников.

Кроме того, Соболев указал на необходимость восстановления оборонно-промышленного комплекса, а также станкостроения и электронной промышленности.

При этом генерал указал на недопустимость применения ядерного оружия. Он напомнил, что в противном случае может наступить глобальная катастрофа не только для врагов РФ, но и для самой страны.

Ранее Соболев заявил, что Россия вряд ли выступит против Польши, так как она входит в НАТО. По его словам, такие действия привели бы к серьезным действиям против всего Альянса, что фактически будет означать начало третьей мировой войны, ядерного столкновения.

В ответ на это Кадыров обвинил генерала в готовности "заранее проиграть войну". Он спросил, что нужно делать: бояться войны или защищать интересы народа России. Глава Чечни также задался вопросом, неужели враг может спокойно уйти "с мечом" обратно.

Он подчеркнул, что страны – члены НАТО и ЕС называют себя мировым сообществом, при этом они дают Украине оружие, которое потом стреляет по мирным гражданам. Если кто-то, кроме Соболева, готовится проиграть войну, этим людям надо сдаться прямо сейчас, заключил глава Чечни.



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