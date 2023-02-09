Кадыров обвинил генерала Соболева в готовности "заранее проиграть войну"

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил депутата комитета по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева в готовности "заранее проиграть войну". Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

"Знаете, для меня слово "генерал" всегда ассоциировалось с гранитной твердостью, железным характером и честной прямотой. Но сейчас я натыкаюсь на некоторые офицерские комментарии к моим заявлениям, которые можно сравнить с позой страуса", – написал Кадыров.

Глава республики заявил, что Соболев высказывался против бород бойцов из Чечни, также комментировал слова Кадырова о борьбе с сатанизмом в Польше и всей Европе, а кроме того, сказал об опасности начала третьей мировой войны.

Кадыров задал вопрос, что нужно делать, бояться войны или защищать интересы народа России, к тому же неужели враг может спокойно уйти "с мечом" обратно.

Он подчеркнул, что страны, которые входят в состав НАТО и ЕС, называют себя мировым сообществом, при этом они дают Украине оружие. Предоставленные снаряды и ракеты попадают по мирным жителям российских городов.

"Жители четырех регионов проводили референдум, надеясь на смелость и решительность наших генералов, а не позорную и трусливую покорность Европе тыловых чиновников", – заявил Кадыров.

Если кто-то, кроме Соболева, готовится проиграть войну, тогда этим людям надо сдаться прямо сейчас, заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров ответил на слова Соболева о запрете на ношение бороды среди солдат.

Он отметил, что в зоне военных действий есть дела поважнее, чем бритье лица. Также глава республики заявил, что само обсуждение подобных вопросов во время СВО является "глупой нелепостью". Кадыров обратил внимание, что 99,9% бойцов из Чечни носят бороду ради Всевышнего.



Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в зоне проведения СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!