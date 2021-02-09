Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за "модные словечки"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру экономического развития Максиму Решетникову об ответственности перед народом за принимаемые решения, а также раскритиковал его за "модные словечки".

Решетникову в ходе заседания был задан вопрос про проект о банкротстве. Министр сообщил, что инициатива готовится и в ближайшее время ее смогут обсудить на "площадке" Госдумы.

"Максим Геннадьевич, площадка – это модное слово. На площадке организуют торги. В Госдуме представители народа, которые решают судьбу законов. Так получается электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются", – отметил Володин.

По его словам, у Госдумы есть ответственность – она теперь утверждает министров.

"Для нас это ответственно. Упрощенчество такое, и модные словечки. Мы знаем, что мы продвинутые. Если так, то обеспечьте темпы роста. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся", – сказал Володин.

Ранее Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Он добавил, что соответствующие изменения могут быть включены в законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ.