Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за "модные словечки"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру экономического развития Максиму Решетникову об ответственности перед народом за принимаемые решения, а также раскритиковал его за "модные словечки".
Решетникову в ходе заседания был задан вопрос про проект о банкротстве. Министр сообщил, что инициатива готовится и в ближайшее время ее смогут обсудить на "площадке" Госдумы.
"Максим Геннадьевич, площадка – это модное слово. На площадке организуют торги. В Госдуме представители народа, которые решают судьбу законов. Так получается электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются", – отметил Володин.
По его словам, у Госдумы есть ответственность – она теперь утверждает министров.
"Для нас это ответственно. Упрощенчество такое, и модные словечки. Мы знаем, что мы продвинутые. Если так, то обеспечьте темпы роста. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся", – сказал Володин.
Ранее Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Он добавил, что соответствующие изменения могут быть включены в законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ.
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