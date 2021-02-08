Володин заявил, что РФ и Иран вместе борются с двойными стандартами

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с главой Собрания Исламского Совета Ирана Багером Галибафом рассказал, что Россия и Иран вместе борются с двойными стандартами. Об этом сообщают "Дни.ру".
Парламентарии обсудили сотрудничество двух стран в бизнесе, здравоохранении, энергетике, а также по другим вопросам. Как подчеркнул Вячеслав Володин, надо перевести диалог между Россией и Ираном в конкретную плоскость.
Депутат ГД призвал создавать все условия для активного сотрудничества бизнеса России и Ирана, а также появления новых совместных проектов.
Еще Володин предложил до середины года провести в Иране заседание Комиссии высокого уровня с участием предпринимателей и представителей власти.
Спикер Госдумы напомнил об особых отношения Москвы и Тегерана. "Мы считаем, что нельзя использовать двойные стандарты и сообща боремся с этим, видим, какой вред наносят санкции и торговые войны", – подчеркнул Володин.
Ранее Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Он добавил, что соответствующие изменения могут быть включены в законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ.
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