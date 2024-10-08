Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января

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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве договорились, что с 1 января следующего года вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией также будут участвовать военнослужащие армянской погранслужбы. Об этом пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян написала в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что у президента России 8 октября состоятся две двусторонние встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. В ходе встречи Путин планировал обсудить вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Россия играет здесь активную позитивную роль.

Армения уже не раз предлагала Азербайджану подписать мирное соглашение, которое состоит из 16 статей. По словам Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, поскольку невозможно решить все проблемы двусторонних отношений одним документом.