Армения не присоединилась к двум заявлениям на Совете глав МИД СНГ

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Армения не присоединилась к двум заявлениям на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом сообщает Общественное телевидение страны со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян.

По ее словам, речь касается заявлений "О принципах обеспечения безопасности в Евразии" и "О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер".

Между тем у Владимира Путина запланированы две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Они состоятся 8 октября в Кремле перед саммитом СНГ. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, глава государства планирует обсудить с Алиевым и Пашиняном вопросы нормализации отношений между двумя странами.

Ранее Пашинян сообщил, что страна готова внести необходимые конституционные изменения для достижения мира с Азербайджаном. Он указал, что это сделают в том случае, если Конституционный суд постановит, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону Армении.

Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение, которое состоит из 16 статей. По словам Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, так как невозможно решить все проблемы двусторонних отношений одним документом.

