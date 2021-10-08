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Политика

13:11

Песков заявил, что Путин и Кисида заинтересованы в проведении личных встреч

власть политика

Фото: ТАСС/EPA/TORU HANAI/POOL

Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида заинтересованы в проведении встреч, однако график еще не сформирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так представитель Кремля прокомментировал первый телефонный разговор президента России и премьер-министра Японии, который состоялся накануне.

"Нет, конечно, они не могли прямо вчера сформулировать график этих контактов, но заинтересованность была подтверждена, собственно, на высшем уровне – это главное", – сказал Песков.

О первом телефонном разговоре российского лидера с Фумио Кисидой, назначенным на пост премьер-министра Японии, сообщило агентство Kyodo. Отмечалось, что в ходе диалога Путин выразил готовность провести личную встречу с Кисидой, а также выразил надежду на продолжение переговоров по мирному договору.

Должность премьер-министра освободилась после того, как правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

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