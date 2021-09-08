Мишустин примет участие в работе Московского финансового форума

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 8 сентября, примет участие в пленарном заседании Московского финансового форума. Об этом информирует официальный сайт правительства России.

Уточняется, что Мишустин выступит на форуме. Темой заседания станет: "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире".

Пятый Московский финансовый форум состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". На заседании планируют обсудить развитие российской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, важными вопросами будут перспективы экономики России и финансовых рынков в условиях глобальной конкуренции, методы и возможности стимулирования инвестиционной активности в РФ и другие.

Традиционно в работе Московского финансового форума примут участие представители федеральных и региональных властей, предприниматели, общественные организации, а также эксперты в сфере экономики и финансов.

Московский финансовый форум проводится с 2016 года. Его организуют министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. В 2020 году мероприятие прошло в формате онлайн-сессии из-за ситуации с коронавирусом.