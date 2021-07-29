Московский финансовый форум пройдет 8 сентября в "Манеже"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пятый Московский финансовый форум состоится в Центральном выставочном зале "Манеж" 8 сентября, его главной темой станет развитие российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума.
"Пятый Московский финансовый форум пройдет 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках ключевой темы "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях новой нормальности" участники обсудят влияние коронавируса на глобальную и национальную экономику, возникшие за последний год сложности и запущенные пандемией структурные процессы.
Кроме того, важными вопросами для обсуждения станут перспективы экономики России и финансовых рынков в условиях глобальной конкуренции, методы и возможности стимулирования инвестиционной активности в РФ и другие.
Традиционно в работе Московского финансового форума примут участие представители федеральных и региональных властей, предприниматели, общественные организации, а также эксперты в сфере экономики и финансов.
Московский финансовый форум проводится с 2016 года. Его организуют министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. В 2020 году мероприятие прошло в формате онлайн-сессии из-за ситуации с коронавирусом.
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