Правительство разрабатывает механизм защиты от роста мировых цен – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ разрабатывает механизм, призванный обезопасить внутренний рынок от роста мировых цен на некоторые продовольственные товары, а также черные и цветные металлы, удобрения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Уточняется, что он будет состоять из двух частей. Первая представляет из себя модель прогнозирования стоимости различных товаров на мировом рынке и ее влияния на внутренний рынок России в перспективе восьми недель. Учитываться будет и доступность товаров для потребителей. Точный список продуктов, подпадающих под защиту механизма, пока обсуждается.

Вторая часть – набор мер, необходимых для предупреждения повышения цен на внутреннем рынке. В их числе пошлины, демпферы, субсидии для производителей, ограничение экспорта и другие. Предполагается, что они будут вступать в силу, как только стоимость определенного продукта будет пересекать заранее установленную красную линию.

Как объяснил один из источников, правительство, как и предприниматели, нуждается в предсказуемости регулирования рынка, а разрабатываемый механизм позволит это делать за счет рыночных механизмов, а не административного вмешательства.

Уточняется, что в разработке механизма заняты Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз, ее курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В качестве консультанта проекта будет выступать Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Ожидается, что концепция будет представлена премьер-министру Михаилу Мишустину до конца июля текущего года.

Ранее глава кабмина призвал ответственные ведомства продолжать следить за ценами на социально значимые продукты и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей.

Он отметил, что, несмотря на ряд мер, принятых властями для снижения влияния мировой конъюнктуры на российский рынок, ситуация остается сложной.

