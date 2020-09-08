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Общество

13:36

Путин признал хорошей идею объявить Год Байкала

власть общество экология

Фото: ТАСС/Владимир Байкальский

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает хорошей идею объявить Год Байкала в России.

С инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он предложил провести тематический год как в регионе, так и в России в целом.

"Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая", – заявил глава государства на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, произошедшего в 2019 году.

В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В документе, в частности, было принято требование о ликвидации предприятий, наиболее вредящих экологии Волги, Байкала и Телецкого озера.

Как стало известно ранее, одно из крупнейших пресных озер мира стало популярным местом для туров по программе кешбэка, которые запустили в России в поддержку турбизнеса.

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