Путин признал хорошей идею объявить Год Байкала

Фото: ТАСС/Владимир Байкальский
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает хорошей идею объявить Год Байкала в России.
С инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он предложил провести тематический год как в регионе, так и в России в целом.
"Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая", – заявил глава государства на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, произошедшего в 2019 году.
В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В документе, в частности, было принято требование о ликвидации предприятий, наиболее вредящих экологии Волги, Байкала и Телецкого озера.
Как стало известно ранее, одно из крупнейших пресных озер мира стало популярным местом для туров по программе кешбэка, которые запустили в России в поддержку турбизнеса.
Воды Байкала почернели из-за стоков очистных сооружений
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