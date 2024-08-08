Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам использовать оружие

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Судебным приставам разрешат применять огнестрельное оружие и физическую силу. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что приставы имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими ФЗ.

Им также разрешается применять физическую силу и специальные средства, к примеру перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники.

При этом обо всех подобных случаях пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то нужно будет уведомить председателя суда.

В случае причинения ранения гражданину или наступления его смерти пристав должен в течение суток сообщить об этом прокурору и родственникам погибшего. Ему также необходимо по возможности сохранить без изменения место происшествия.

Превышение приставами полномочий влечет ответственность, установленную российским законодательством.

2 августа Совфед одобрил закон о праве судебных приставов применять оружие. Поправки относятся к закону "Об органах принудительного исполнения РФ". Инициатором законопроекта стал Минюст России.