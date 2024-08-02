Совфед одобрил закон о праве судебных приставов применять оружие

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Сенаторы на пленарном заседании одобрили закон о праве всех судебных приставов применять в ряде случаев физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Поправки включат в закон "Об органах принудительного исполнения РФ".

Теперь сотрудники органов принудительного исполнения смогут пользоваться резиновыми палками, наручниками, аэрозольными устройствами, снаряженными слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошоковыми устройствами.

В конце июля члены ГД приняли вышеописанный закон. Однако уточнялось, что сотрудников органов обяжут проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к подобным действиям. Она должна будет проводиться не реже одного раза в год.

Кроме того, приставы также получат право на использование аудио-, фото- и видеоустройств для фиксации совершения преступлений и административных правонарушений. Прибегать к этому они смогут в том числе в общественных местах, зданиях судов и ФССП.

Инициатором законопроекта стал Минюст РФ. Его необходимость в ведомстве объяснили тем, что должностные лица часто рискуют своей жизнью, но не могут защититься должным образом. Предполагается, что таким правом могут наделить только 5 тысяч сотрудников из числа приставов-исполнителей и дознавателей.