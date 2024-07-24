ГД разрешила приставам в ряде случаев применять силу, спецсредства и оружие

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума в ходе пленарного заседания приняла одновременно во втором и третьем чтениях законопроект о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения России правом на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в некоторых случаях.

Дополнения будут внесены в закон "Об органах принудительного исполнения РФ". Они также подразумевают, что сотрудники органов будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к подобным действиям. Она должна будет проводиться не реже одного раза в год.

Те нормы, которые действовали до настоящего времени, давали возможность применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие исключительно судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В соответствии с новыми нормами, приставы также получат право на использование аудио-, фото- и видеоустройств для фиксации совершения преступлений и административных правонарушений. Прибегать к этому они смогут в том числе в общественных местах, зданиях судов и ФССП.

Кроме того, сотрудники органов смогут пользоваться этими устройствами "для фиксирования действий сотрудников органов принудительного исполнения, выполняющих возложенные на них обязанности".

Перечень данных средств и порядок их применения будет установлен главным судебным приставом страны. В его ведение также передадут порядок обеспечения остальными приставами собственной безопасности и определение тактики использования необходимых для этого мер.

Между тем Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который наделит полицию правом принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.