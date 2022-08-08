Песков заявил, что украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Никакого переговорного процесса между Россией и Украиной в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", – цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разрешить ситуацию с Украиной дипломатическим путем, но на своих условиях. Он напомнил, что такие условия были согласованы в Стамбуле обеими сторонами.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом в более широких вопросах, которые касаются не только продовольственного урегулирования. Он отметил, что все зависит не от российской стороны.

