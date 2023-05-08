В Кремле объяснили отмену очного шествия "Бессмертного полка"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Очное шествие "Бессмертного полка" было отменено из-за мер предосторожности. Россия имеет дело с государством-спонсором терроризма, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это решение непосредственно организаторов этого шествия, но их вполне можно понять. Когда мы имеем дело с государством-спонсором терроризма де-факто, то здесь лучше принять меры предосторожности", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, подготовка к проведению парада Победы на Красной площади идет.

До этого Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы на оперативном совещании с членами Совета безопасности.

Также Песков рассказал, что традиционного приема в честь праздника Дня Победы в Кремле в 2023 году проводиться не будет.

При этом Путин намерен выступить с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Песков отметил, что приглашения на парад для лидеров других стран в этом году было решено не отправлять, так как дата является не круглой.

Россиянам рассказали, как можно принять участие в акции "Бессмертный полк" в 2023 году