Песков заявил, что традиционного приема в честь Дня Победы в Кремле не будет

Фото: kremlin.ru

Традиционный торжественный прием в честь Дня Победы в Кремле проводиться не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов о проведении мероприятия Песков ответил отрицательно.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади в Москве.

Он добавил, что специальные приглашения на парад для глав других стран не были направлены, потому что дата не является круглой, но при этом накануне праздника в РФ приедет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Пресс-секретарь отмечал, что российские спецслужбы предпринимают необходимые действия для обеспечения безопасности на День Победы. Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий, Песков заявил, что ведется сложная и напряженная работа.

3 мая украинские беспилотники попытались нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Вследствие падения беспилотников и разлета осколков пострадавших нет.

По словам Пескова, на момент произошедшего Путина не было в Кремле, он находился в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Киев не имеет никакого отношения к атаке дронов на Кремль.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице