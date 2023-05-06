Путин обсудил с Совбезом подготовку празднования Дня Победы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы на оперативном совещании с членами Совета безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы", – сообщил он.

Ранее Песков рассказал, что традиционного приема в честь праздника Дня Победы в Кремле в 2023 году проводиться не будет.

При этом Путин намерен выступить с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Песков отметил, что приглашения на парад для лидеров других стран в этом году было решено не отправлять, так как дата является не круглой.

Однако накануне 9 Мая, РФ посетит президент Киргизии Садыр Жапаров, который останется на парад.

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА